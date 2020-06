Altershausen plant neues Fest: 900 + 1

Altershausen kann in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen feiern. Zum einen gehört der Stadtteil von Königsberg seit 100 Jahren zu Bayern. Am 1. Juli 1920 wurde Altershausen zusammen mit dem Windberg in der vom Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha aus verwalteten Exklave Königsberg in den Freistaat Bayern eingegliedert. Zum anderen kann Altershausen heuer das 900-jährige Bestehen begehen.

Vor allem das 900-jährige Bestehen wollten die Altershäuser ausgiebig feiern. Doch die Corona-Pandemie hat einen Riegel vorgeschoben. Dennoch ist 900 die Zahl, die seit Monaten in den Köpfen der Altershäuser geistert. Man hatte viel vor. So war im März ein Benefizkonzert geplant und am Wochenende sollte das große Fest stattfinden. An zwei Tagen sollten mitten im Dorf die Dorfgemeinschaft, das Vergangene sowie die Zukunft des Dorfes gefeiert werden. Für Samstag war das Sommernachtsfest geplant und für Sonntag ein Festkommers mit Einweihung des neuen Dorfplatzes sowie einem Dorfrundgang mit Stationen im ganzen Ort. Die Altershäuser waren ebenso wie der Ort selbst für ihr großes Jahr vorbereitet. Der neu angelegte Dorfplatz ist fast fertiggestellt.

Für die Feste waren Bands engagiert, das Essen bestellt und die Helferlisten gut gefüllt, doch Corona machte den Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Ebenso wie überall mussten die Veranstaltungen für dieses Jahr abgesagt werden.

Das Jubiläum feiern die Altershäuser dennoch. Bereits seit Januar kann Monat für Monat der eigene Dorfkalender umgeblättert werden. Darin ist neben Bildern vom Ortskern auch die Flur eindrucksvoll festgehalten.

Ferner: Die drei Schwestern Sophie, Judith und Anna Brands brachten eine eigene Zeitung mit dem Titel "Fatal-Genial" heraus, die sie an alle Haushalte verteilten. Mit Witzen, Rätseln und Geschichten war für alle Kinder eine willkommene Abwechslung geboten.

Über die Osterfeiertage bescherte der Altershäuser Wanderpass eine Herausforderung für Jung und Alt. Rund um Altershausen waren an den Sehenswürdigkeiten des Ortes Informationstafeln und kleine Aufkleber versteckt. Ganz nach dem Motto "Alleine aber nicht einsam" konnten die Haushalte die Stationen erwandern oder erradeln. Die gesammelten Aufkleber konnten eingeklebt und am Ende abgegeben werden. Die Beteiligung an der Aktion war außerordentlich groß und es gab viele Altershäuser Wanderkönige. Sie wollen sobald wie möglich zusammen feiern.

Auch in den nachfolgenden Wochen zeigte sich die Kreativität der Altershäuser, als quasi über Nacht ein Bücherschrank in der Dorfmitte eingerichtet wurde. Dort können kostenlos und unkompliziert Bücher verliehen und geliehen werden.

Der Obst- und Gartenbauverein hat Samen für einen Kürbiswettbewerb verteilt und sorgt mit den Blumenkästen am Bachverlauf sowie am Hügel dafür, dass in ganz Altershausen die Blumen blühen.

Chronik entsteht

All das zeigt, dass mit ein wenig Ideenreichtum eine schwierige Zeit gemeistert wird. Dennoch wartet die Dorfgemeinschaft noch auf einige "Sternstunden". Die dorfeigene Chronik, die die Geschichte der Gemeinde darstellen soll, ist noch nicht zu Ende geschrieben, denn das Kapitel "Corona" soll dort noch einen Platz finden.

Und bei den Festen gilt das Motto: "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben." Die Zweckgemeinschaft Altershausen plant, im nächsten Jahr das Jubiläumswochenende nachzuholen und mit 900 + 1 Jahren ein wunderschönes Fest zu feiern.