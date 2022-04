An die beiden Gemeinden Oerlenbach und Poppenhausen zahlt der Zweckverband für den Gewerbepark an der A71 im laufenden Jahr je 500.000 Euro aus. Carina Waltinger, Kämmerin von Poppenhausen und auch für den gemeinsamen Zweckverband zuständig, präsentierte dem Ausschuss die aktuellen Zahlen. So beläuft sich der Gesamthaushalt für 2022 auf rund 1,8 Millionen Euro. Der Löwenanteil wird dem Vermögenshaushalt zugerechnet, im Verwaltungshaushalt stehen für dieses Jahr nur etwas mehr als 70.000 Euro. Im Vorjahr lagen die Beträge höher, über 4 Millionen Euro wies der Vermögenshaushalt 2021 aus.

Carina Waltinger nannte die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mit über 1,1 Millionen Euro als höchsten Betrag, rund 590.000 Euro Einnahme erzielte der Zweckverband mit dem Verkauf des vorerst letzten Grundstückes. Nur geschätzt sind die Kosten für den Straßenbau (500.000 Euro) und die Planung (150.000 Euro). Den Zweckverband für den gemeinsamen Gemeinde- und Landkreisgrenzen überschreitenden Gewerbepark gibt es seit 2004. Nach schleppendem Beginn wurden nun alle Grundstücke der ersten beiden Bauabschnitte verkauft. Prominente Firmen sind Amazon und in Kürze McDonalds.

Örtliche Betriebe wie Metallbau Zitzmann oder demnächst die Bäckerei Karch haben an der A71 ein neues (zusätzliches) Zuhause gefunden. Eine Erweiterung des Areals um einen dritten Abschnitt war bereits in der Grundplanung vorgesehen, der Gewerbepark wird sich Richtung Rottershausen erweitern können.