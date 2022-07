Ein ganz besonderes Konzert gibt es am Sonntag, 24. Juli, im Rossini-Saal. Das Chorkonzert "Sommer in der Stadt" bietet einen bunten Strauß an festlichen und schwungvoll-humorigen Liedern. Alle drei Chöre des Gesangsvereins 1883 Garitz treten gemeinsam auf. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971/80 48-444, online unter www.badkissingen.de/events oder per Mail an: kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Foto: Anja Vorndran