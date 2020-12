Nach einem Beitrag eines sportlichen Kollegen am Sternstunden-Tag des Bayerischen Rundfunks am vergangenen Freitag kam Stefanie Ferreira mit ihrem Studio "Groove & Move" in Adelsdorf auf eine Idee, wie auch sie Kindern in Not helfen kann.

Aufgrund des Lockdowns finden seit November wieder alle Kurse im Livestream statt, teilt Stefanie Ferreira mit. Für jeden Teilnehmer der beiden Zumba-Fitness-Stunden sowie der Stunde "Cardio Fit" spendet sie in der kommenden Woche drei Euro pro Person und Stunde an das Projekt "Sternstunden", für eine Bewertung auf Facebook oder Google ebenfalls. Die Aktion läuft noch bis einschließlich Freitag, 18. Dezember. Wer an den Stunden oder einer der Stunden teilnehmen möchte, schickt eine Nachricht an das Studio (info@groove-and-move.de) und erhält die Zugangsdaten. Ferreira weist in ihrer Pressemitteilung noch darauf hin, dass die Teilnahme an den Stunden während dieser Woche kostenlos ist, denn sie will auch Teilnehmer außerhalb der üblichen Studio-Kunden ansprechen. Die Aktion steht unter dem Motto: "Fitness, Spaß und Kindern in Not helfen!". red