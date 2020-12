Im Rahmen einer Arbeitssitzung der Reinigungskräfte im Schulverband Elfershausen-Fuchsstadt wurde die langjährige Mitarbeiterin Anita Schaupp vom Verbandsvorsitzenden Bürgermeister Johannes Krumm und dessen Stellvertreter René Gerner (Bürgermeister Fuchsstadt) nach 30 Jahren und vier Monaten in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Anita Schaupp hat am 1. September 1990 ihr Arbeitsverhältnis im Schulverband begonnen, und über die Jahre durch ihren Fleiß, ihre rücksichtsvolle, freundliche und hilfsbereite Art überzeugt, heißt es in der Würdigung. Sie wird nicht nur deshalb den Arbeitskolleginnen wie auch dem weiteren beruflichen Umfeld und der Gemeindeverwaltung Elfershausen/Fuchsstadt lange in positiver Erinnerung bleiben. heg