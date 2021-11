Baumaßnahmen führen ab Montag bis voraussichtlich Dezember zu Behinderungen auf der Bundesstraße 4 zwischen der Anschlussstelle Haarbrücken und dem Siemenskreisel. Das teilte das Staatliche Bauamt Bamberg, Servicestelle Kronach, mit.

Konkret geht es um Baugrunduntersuchungen auf der B 4 in diesem Abschnitt sowie im Bereich der Unterführung zwischen Haarbrücken und Kemmaten. Dort kommt es laut Bauamt bis voraussichtlich Dezember je nach Fortschritt der Maßnahme für den gesamten Fahrzeugverkehr zeitweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Für die Dauer der jeweiligen Erkundungsbohrung muss die betroffene Fahrbahnseite im Arbeitsbereich abgesperrt werden, die Verkehrsregelung erfolgt dann durch eine Baustellenampel.

Diese ergänzenden Baugrunduntersuchungen sind nach Angaben des Bauamtes notwendig, um Kenntnisse über die Untergrundverhältnisse zu bekommen. Diese Informationen werden wiederum gebraucht, um eine ordnungsgemäße Planung für die umliegenden Bauwerke zu gewährleisten. Durch diese Untersuchung wird jedoch nicht über die Ausführung der geplanten Straße entschieden, betonen die Planer.

Schon jetzt sorgt die Baustelle an der Brücke im Bereich der Anschlussstelle Haarbrücken für eine Entschleunigung des Verkehrs. Dort führt eine Behelfsstraße um die Baustelle herum, das Abbiegen in aus Richtung Rödental kommend nach Haarbrücken ist nicht möglich. Wer nicht bereits am Kreisverkehrsplatz bei Rödental auf die Parallelstraße nach Haarbrücken ausgewichen ist, wird über den Siemenskreisel umgeleitet. Von dort fährt er zurück zur Anschlussstelle Haarbrücken und darf dann abbiegen.

Angesichts der starken Frequentierung der B 4 muss mit den neuen Regelungen ab Montag vor allem im Berufsverkehr mit erheblichen Staus gerechnet werden.

Der bis zum Abzweig Haarbrücken inzwischen fertiggestellte Ausbau der B 4 wird in den kommenden Jahren bis zum Siemenskreisel fortgesetzt. Dafür sind die Untersuchungen, die jetzt vorgenommen werden eine Voraussetzung. rlu