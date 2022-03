Der Playmobil-Funpark startet bereits ab dem 4. April mit einem Soft Opening in die neue Outdoor-Saison. Richtig los geht es dann ab Samstag, den 9. April pünktlich zu Beginn der bayerischen Osterferien, teilt das Unternehmen mit. Der Familien-Freizeitpark im mittelfränkischen Zirndorf bietet auf über 90.000 Quadratmetern zahlreiche Playmobil-Erlebniswelten in XXL.

Neu: In der Saison 2022 wird ein eigener Kids Club mit Vorteilen und Aktionen für kleine FunPark-Fans eröffnet.

Playmobil-Funpark Zirndorf lockt mit verschiedenen Abenteuern für Kinder

Die Aktivspielplätze, Kletter- und Balanciermöglichkeiten sowie Wasser- und Sandspielbereiche machen einen Besuch im Playmobil-Funpark zum abwechslungsreichen Erlebnis. Als Ritter erobern die Kinder die mächtige Burg, als verwegene Seeräuberinnen entern sie das Piratenschiff oder gehen im Feenland auf märchenhafte Schatzsuche.

Highlight bei warmem Wetter ist das Königreich der Meerjungfrauen mit viel Wasser zum Planschen und Erfrischen, heißt es in der Pressemitteilung.

Über Hängebrücken geht’s zum Dino-Abenteuer in den Dschungel und mit der Polizei auf rasante Verbrecherjagd. Und wenn sich das Wetter einmal nicht von der besten Seite zeigt, warten im HOB-Center die neuesten Playmobil-Spielsets zum Ausprobieren und der Indoor-Klettergarten auf Entdeckerinnen und Entdecker.

Neuheit 2022: KidsClub zum Punktesammeln

In der neuen Saison wird ein eigener KidsClub für kleine FunPark-Fans bis 14 Jahre eröffnet. Beim ersten Parkbesuch gibt es nach der Anmeldung ein Willkommensgeschenk. Mit der Clubkarte kann man dann bei jedem Besuch im Funpark Punkte sammeln und gegen Überraschungen einlösen. Außerdem erhalten Mitglieder Vorteile und Rabatte auf ausgewählte Aktionen im Funpark.

Regelmäßige Gewinnspiele und ein eigener Onlinebereich mit Mal- und Bastelideen, Tänzen und mehr sorgen dafür, dass das Funpark-Erlebnis auch zu Hause weitergeht. Außerdem bekommt jedes Geburtstagskind eine Überraschung zu seinem Ehrentag. Zusammen mit seinem neuen Freund, dem kleinen Panda, freut sich Pirat Rico schon auf die Saison 2022. Die Mitgliedschaft ist kostenlos, Anmeldung demnächst über www.Playmobil-Funpark.de/kidsclub.

Auch 2022 ist der Einlass in den Playmobil-Funpark nur mit gültigem Online-Ticket möglich, vor Ort sind keine Tickets erhältlich. Der Freizeitpark setzt weiterhin auf die Steuerung der Besucherzahlen über das Online-Ticketing, um das Umsetzen von Abstands- und Hygieneregeln zu erleichtern und weiterhin flexibel auf behördliche Corona-Vorgaben reagieren zu können. Die Hinweise für Besucher werden kurz vor der Eröffnung auf der FunPark-Website bereitgestellt. Ticketbestellung: www.Playmobil-Funpark.de/shop.

Der Playmobil-Funpark in Zirndorf bei Nürnberg ist der „Do-it-Yourself-Freizeitpark“ in Deutschland. Bereits mehrfach als familienfreundlichster Themenpark ausgezeichnet, begeistert der Playmobil-Funpark in Zirndorf Familien aus nah und fern.

In dem 90.000 m² großen Areal mit Playmobil-Spielwelten im Großformat und Aktivspielplätzen sind Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren zum Spielen, Bewegen und Erleben eingeladen. Der große Indoorbereich mit überdachtem Klettergarten bietet auf insgesamt 5.000 Quadratmetern auch bei schlechtem Wetter wetterfesten Spielspaß.

Weitere Informationen unterwww.Playmobil-Funpark.de und www.facebook.com/PlaymobilFunPark

Playmobil-Funpark, Brandstätterstraße 2-10, 90513 Zirndorf, Tel. 0911/9666-1455