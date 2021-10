Am Mittwochabend (13.10.21) gegen 20.00 Uhr überfiel ein Unbekannter einen Einkaufsmarkt in der Rothenburger Straße in Zirndorf und forderte Bargeld.

Der Täter legte kurz vor Ladenschluss eine Einkaufstasche auf den Ladentresen und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Aushändigung von Bargeld aus der Kasse. Die Kassiererin gab jedoch kein Geld heraus und so flüchtete der mutmaßliche Räuber unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung. Zur Zeit des Überfalls befanden sich keine Kunden mehr im Markt. Verletzt wurde niemand.

Der Täter soll nach ersten Erkenntnissen etwa 30 Jahre alt sein, ca. 180 cm groß und hat eine normale Statur. Er trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Mütze mit darüber gezogener Kapuze. Er soll silberne Schuhe getragen haben und sprach fränkischen Dialekt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung in Nahbereich um den Tatort verlief auch unter Einbindung des Polizeihubschraubers leider bislang ohne Erfolg.

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 -3333 zu melden.

