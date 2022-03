Der Überfall der Russischen Föderation auf die Ukraine hat viel Leid und Zerstörung über die ukrainische Bevölkerung gebracht. Der Landkreis Fürth unterstützt zivile Initiativen durch die Sammlung von KFZ-Verbandskästen in den Dienststellen Zirndorf (Im Pinderpark 2) und Fürth (Stresemannplatz). Dort können ab sofort Verbandskästen (auch mit abgelaufenem Material) in den bereitgestellten Sammelboxen abgegeben werden. Wie das Landratsamt Fürth berichtet, wird eine erste Hilfslieferung bereits am kommenden Freitag die Hilfsgüter in die Ukraine bringen.

Für alle weiteren Hilfsangebote hat der Landkreis Fürth eine zentrale Emailadresse ukrainehilfe@lra-fue.bayern.de eingerichtet. Jeder, der unterstützen möchte, kann hier Hilfsangebote melden, die von einem Team im Landratsamt gesichtet und sortiert werden. Umgekehrt können sich geflüchtete oder Personen, die Geflüchtete aufgenommen haben, gerne mit Anfragen an diese Adresse wenden. Gefragt sind im Moment neben Unterkünften vor allem Sprachkenntnisse im Ukrainischen oder im Russischen, Angebote der Seelsorge sowie Kinderbetreuung.

Informationen rund um die Hilfe für die Ukraine und eine Übersicht über Spendenkonten sind auf der Homepage des Landkreises zu finden (hier).