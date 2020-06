Wiedereröffnung in Fürth: Am Montag (22. Juni 2020) kehrte die fränkische Traditionsbäckerei Wehr an ihren Gründungsort zurück. Im Jahr 2019 schloss die geschichtsträchtige Filiale in der Theaterstraße. Nun machte sie der Neffe der ehemaligen Inhaberin unter dem Namen "MEHL. WASSER. SALZ. Brothandwerk von Wehr" wieder auf. Er möchte Brothandwerk anbieten - so, wie man es von früher her kennt.

Das Konzept dahinter ist schnell erklärt: Wo sich in anderen Bäckereien Unmengen an Broten, Brötchen, Croissants, Laugenbrezen, Salzstangen, Mohnschnecken und süßen Teilchen in der Auslage tummeln, ist in der Bäckerei Wehr das glatte Gegenteil der Fall. „Wir setzen bei uns ganz auf das Trendthema Minimalismus“, erklärt Inhaber Thomas Wehr gegenüber inFranken.de. So gibt es in der Fürther Wehr-Filiale lediglich sieben Brotsorten sowie einen Kuchen zur Auswahl. Ergänzt wird das Sortiment um zwei Sorten Bio-Wein.

Wenige ausgewählte Produkte statt Massenware

Das Kernsortiment von "MEHL. WASSER. SALZ." besteht aus lediglich vier Vollkornbroten: Roggen-Grobschrot-Brot, Kerniges Laible, Stöckelsberger Bauernbrot und Landgewürzbrot. Ergänzt werden die Brote um weitere Sorten wie Ciabatta, Baguette sowie eine Low-Carb-Variante.

Dahinter steckt alte Handwerkskunst: Der Teig werde noch von Hand verarbeitet, so Wehr. „Unser Sauerteig wird täglich frisch nach altem Familienrezept hergestellt.“