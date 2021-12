Klinikum Fürth trifft Omikron-Vorbereitungen: Krankenhaus wappnet sich gegen Ernstfall

trifft Krankenhaus wappnet sich Hoch ansteckende Corona-Variante: Mediziner gehen von enormem Infektionsanstieg aus

Mediziner gehen von aus Wegen drohendem Personalmangel: Klinikum startet Aufruf - "Helfende Hände gesucht!"

Die Omikron-Variante des Coronavirus sorgt in Deutschland vielerorts für Unruhe. Vor allem die strengen Quarantäneregeln, die die hoch ansteckende Corona-Mutation nach sich zieht, bereitet etlichen Unternehmen und Einrichtungen Kopfzerbrechen. Eine vorzeitige Freitestung aus der Quarantäne ist nach derzeitigem Stand nicht möglich. Insbesondere in Krankenhäusern, in denen ohnehin oft Personalmangel herrscht, könnte dieser Umstand gravierende Folgen haben. Das Klinikum Fürth rüstet sich deshalb für den Ernstfall.

Klinikum Fürth rechnet mit Omikron-Infektionen bei Personal - Krankenhaus sucht Helfer

Obwohl die Inzidenzen und Corona-Zahlen aktuell sinken, rechnet das Klinikum Fürth bereits gegen Ende Dezember und im Januar mit einem massiven Anstieg an Infektionen. Als Ursache nennen die Verantwortlichen die zunehmende Dominanz der hoch ansteckenden Omikron-Variante.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

"Um die Patientenversorgung weiter aufrechtzuerhalten, laufen die Planungen zur weiteren Eskalation und Vorbereitung auf die Omikron-Variante auf Hochtouren", teilt das Klinikum am Dienstag (28. Dezember 2021) in einer Pressemitteilung mit.

Wie der Verlauf in Großbritannien zeige, müsse auch das Klinikum davon ausgehen, dass sich ein Teil des bereits gegen Covid-19 geboosterten Krankenhauspersonals infizieren und ausfallen werde. "Sollte dieser Fall eintreten, brauchen wir jede helfende Hand", betont die Einrichtung. Aus diesem Grund haben Stadt und Landkreis Fürth gemeinsam mit dem Klinikum einen "Helferaufruf" gestartet.

"Helfende Hände gesucht!" Klinikum bittet um Hilfe aus der Bevölkerung

Das Klinikum sucht demnach engagierte

Helfer*innen mit/ohne Pflegeerfahrung,

mit/ohne medizinischen Hintergrund und

Medizinstudent*innen

zur Unterstützung bei pflegerischen und Service-Tätigkeiten.

Bewerbungen sind sowohl telefonisch als auch schriftlich möglich.

Kontakt:

Telefon: 0911 / 7580 2007

E-Mail: bewerbung@klinikum-fuerth.de

Auch das Klinikum Bamberg wappnet sich gegen einen möglichen Personalausfall durch Omikron-Erkrankungen und Quarantäne. Im Ernstfall müssten hier sogar Mitarbeiter aus ihrem Urlaub zurückgeholt werden.