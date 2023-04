Fürth: Stadt erzielt erfreuliche Platzierung bei Fahrradklima-Test - "ermutigendes Zeichen"

Wie die Stadt Fürth bekannt gibt, ist sie beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad- Clubs (ADFC) 2022 bundesweit auf Platz sieben unter den 40 Städten mit 100 000 bis 200 000 Einwohnern gelistet.

Oberbürgermeister Thomas Jung wertet das Ergebnis des Fahrradklima-Tests als „ermutigendes Zeichen, dass wir in Fürth beim Thema Radfahren auf einem erfolgreichen Weg sind“.

Trotzdem gibt es, so Jung, in diesem Bereich noch viel zu tun. Unter anderem wird derzeit an der Fertigstellung des Radwegs zwischen Atzenhof und Ritzmannshof und der Einführung des Leihradsystems „VAG-Rad“ ab 2024 gearbeitet. Einen ausführlichen Überblick über das Ranking und welche mittelfränkische Stadt zum "Spitzenreiter" geworden ist, findest du in diesem Artikel.