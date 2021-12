Corona-Demo in Fürth: In Fürth haben sich am frühen Mittwochabend (22.12.2021) mehrere Hundert Menschen versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht zu protestieren.

"Wir haben in der Spitze rund 850 Teilnehmer festgestellt", berichtet Michael Konrad, stellvertretender Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken, am Donnerstag (23. Dezember 2021) inFranken.de.

Corona-Demo in Fürth: Polizei zieht Bilanz zu Kundgebung gegen Impfpflicht

Teils mit Trommeln und Plakaten ausgestattet, zogen die Maßnahmen-Gegner zwischen 18.30 und 20 Uhr durch die Innenstadt. Das Spektrum der Demonstranten erwies sich dabei als heterogen. "Man kann nicht benennen, aus welchen Gruppen das Teilnehmerfeld kommt", sagt Konrad. "Das kann man sehr schlecht erkennen. Das sind verschiedene Leute."

Laut dem Polizeisprecher ging der Protestzug in Fürth friedlich und vergleichsweise entspannt über die Bühne. Polizeirelevante Vorfälle blieben demnach aus.

Im benachbarten Nürnberg hatten am Sonntag derweil bis zu 12.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Eine AfD-Kundgebung führte indes zu Protesten. Nun ermittelt die Polizei wegen Volksverhetzung.