Fürth: Anwohner befürchten "Entwicklung eines Drogenschwerpunktes" am Karmelitenplatz , so die CSU-Fürth

am , so die CSU-Fürth "Vorgärten werden verunreinigt , Anwohner verbal bedroht , Müll und andere Hinterlassenschaften " verbreitet

, Anwohner , und andere " verbreitet Video zeigt etwa 15 junge Menschen , die vor Polizei flüchten

, die CSU berät mit Anwohnern und Polizei über Maßnahmen

Einige Anwohner und Mitarbeitende zweier Kindertagesstätten am Karmelitenplatz haben sich alarmiert an die CSU gewandt. Inzwischen sei es zum "Dauerzustand" geworden, dass mehrere junge Leute den Platz zum Drogentausch nutzten, Menschen anpöbelten und in das Gelände des benachbarten Kinderhorts eindrängten, so die Stadträtin Andrea Heilmaier (CSU) über die Beobachtungen. Ein Anwohner konnte eines Abends die Flucht einer Gruppe vor der Polizei filmen.

Karmelitenplatz Fürth: Drogenschwerpunkt befürchtet - "Anwohner trauen sich im Dunkeln nicht mehr raus"

Bereits im Sommer 2021 hätten die jungen Leute den von mehreren Seiten zugänglichen Platz in der Fürther Südstadt als Treffpunkt genutzt. "Nach dem Corona-Lockdown haben sich dort Jugendliche immer mehr ab der Dämmerung herumgetrieben", erzählt ein Anwohner, der die Geschehnisse von seinem Balkon überblicken könne und gefilmt hat. Bei einer Zusammenkunft am 28. Oktober 2021 setzte sich der CSU-Kreisvorsitzende Thomas Winning und Stadträtin Andrea Heilmaier mit den Anwohnern, Leitungen des dortigen Hortes und Kindergartens und mit Vertretern von Polizei und dem Rechtsreferat zusammen, um alle Beobachtungen aufzunehmen und über Lösungen zu beraten.

"Sobald die Polizei gerufen wird, flüchten die Gruppen in alle Richtungen. Vorgärten werden verunreinigt, Anwohner verbal bedroht, Müll und andere Hinterlassenschaften - teilweise gesundheitsgefährdend - verunreinigen die Bereiche der Kindertagesstätten. Anwohner trauen sich bei Dunkelheit nicht mehr aus dem Haus, in den Kindergärten besteht Sorge um die Kinder", fasst die CSU die Situation aus ihrer Sicht in einer Pressemitteilung zusammen. "Als das Video entstand, war die Super-Eskalation", berichtet der Ersteller des Videos. Er sei sich sicher, dass dort Drogenhandel zu sehen sei. Der Anwohner beschreibt das Szenario: "Auto kommt, Auto geht, sie gehen in den Eingangsbereich des Hortes, Griff in die Tasche. Man hört die Knalle. Sie haben wohl Schreckschusspistolen dabei gehabt. Es war unerträglich."

"Die sollen da nicht ihre Drogengeschäfte machen", sagt er. "Wenn da was am Boden liegt und ein kleines Kind macht die Tüte auf, weil es denkt, es sei Zucker, dann haben wir ein Problem." Die Gruppe feiere auch manchmal versteckt Partys auf dem Gelände. Dies sei umzäunt, doch trotzdem würden sie sich Zugang verschaffen. Stadträtin Heilmaier berichtet inFranken.de, dass die Mitarbeiter*innen der Einrichtung nun morgens das Gelände kontrollieren müssten, um die Kinder vor Gefahren zu bewahren.

Fürther Karmelitenplatz sei Teil eines "Brennpunkts"

Der Urheber des Videos bezeichnet seine Wohngegend selbst als Brennpunkt. Der Platz sei mit U- und S-Bahn gut zu erreichen. "Sobald Sie über die Eisenbahnbrücke gehen, fühlen Sie sich wie in einer Fremdwelt." Ein Schnellrestaurant sei auch nicht weit, dessen Besitzer ihm von Drogenpäckchen und Müll auf dem Gelände berichtet habe.

Bereits 2018 erstattete die Polizeiinspektion Fürth vereinzelt Strafanzeigen wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz, teilt sie inFranken.de mit. Ende Oktober 2021 erhielt sie erste Beschwerden über Unruhen. "Der Karmelitenplatz und die nähere Umgebung wurden verstärkt durch uniformierte Polizeibeamte bestreift. Aktuelle Hinweise auf einen organisierten Drogenhandel ergaben sich bislang nicht."

Bewegungsmelder und Beleuchtung setzten die Kindertagesstätten bereits ein. Eine richtige Lösung sei aber noch nicht gefunden worden. Die Anwohner wollen ihre Beobachtungen verschriftlichen und die Polizei werde prüfen, inwieweit diese sich mit den eigenen Ermittlungen decken, berichtet Heilmaier inFranken.de. Nach der Sitzung mit der CSU werde verstärkt der kommunale Ordnungsdienst eingesetzt, um Präsenz zu zeigen. Dadurch habe sich die Situation etwas entspannt, erzählt der Anwohner. Er gehe auch davon aus, dass in der kalten Jahreszeit etwas Ruhe im Karmelitenplatz in Fürth einkehren wird.

Vorschaubild: © Privat