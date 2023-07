Seit Donnerstag (06. Juli 2023) wird die 84-Jährige Erna M. aus Fürth vermisst. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, die zum Auffinden der Seniorin führen können.

Die Vermisste verließ am Donnerstag gegen 10 Uhr die Seniorenresidenz in Burgfarrnbach in der Graf-Pückler-Limpurg-Straße für einen Spaziergang, von dem sie nicht mehr zurückkehrte. Seit dem vergangenen Nachmittag laufen deshalb die Suchmaßnahmen der Polizeiinspektion Fürth mit Unterstützung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Bis in die Nachtstunden wurden neben den Einsatzkräften auch Personensuchhunde, Drohnen sowie ein Polizeihubschrauber bei der Suche eingesetzt. Auch am Freitag (07. Juli 2023) wird weiter nach der Vermissten gesucht.

Möglicherweise in einer hilflosen Lage - Erna M. aus Fürth vermisst

Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

kurze, blonde Haare

eventuell mit einem Gehstock unterwegs

mit einer bauen Hose und einer blauen Jacke bekleidet

Die Ermittler hoffen nun insbesondere auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort der 84-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Fürth unter der Telefonnummer 0911 759050 sowie jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf 110 entgegen.