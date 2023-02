Fürth vor 1 Stunde

Körperverletzung

Streit in U-Bahnstation eskaliert: 14-Jähriger und 23-Jähriger ziehen Messer - Jugendlicher sticht zu

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Mitfahrenden kam es am Dienstagabend (21. Februar 2023) an einer Fürther U-Bahnstation. Einem Beteiligten wurde dabei mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen.