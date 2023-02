Nürnberg vor 11 Minuten

Präsidium äußert sich

Aktueller USK-Einsatz: Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort

In Nürnberg gibt es am Mittwoch (22. Februar 2023) aktuell offenbar einen USK-Einsatz. inFranken.de hat beim Polizeipräsidium Mittelfranken nachgefragt, was es mit dem Aufgebot auf sich hat.