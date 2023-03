Cadolzburg: „Närrische Zeiten!“ auf der Burg - Wie und warum unterhielten Narren ihre Fürsten?

Das Jahresmotto der Cadolzburg 2023 „Närrische Zeiten!“ stellt die Rolle von Humor und Narren im Spätmittelalter und am Zollernhof in den Vordergrund. Auch wenn es damals keineswegs immer nur lustig zuging, nutzte man doch Anlässe zum Lachen gern.

Museale Interventionen und Veranstaltungen bieten auf der Cadolzburg aktuell Gelegenheit, sich auseinanderzusetzen mit dieser Facette der Geschichte jenseits von Fastnacht und bloß derber Possenreißerei. Wie die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen erklärt, gelte also einmal mehr: Auf der Burg ist mächtig was los!

Veranstaltungshinweis:

ab Samstag 1.4. (bis September): „Und Action! Achtung, witzige Narren“ - Interventionen in der Burg

Wie hat ein Hofnarr die Fürsten im Spätmittelalter unterhalten? Und wie würden Sie Ihren Chef zum Lachen bringen? Steigen Sie auf unsere Humorbühne und bringen Sie sich ein! Egal ob Witz, Performance, Tanz oder Karikatur – als Foto, Video oder Zeichnung. Die Höhepunkte werden prämiert, denn Lachen ist die beste Medizin.

Während der Museumsöffnungszeiten. Aktionen im Eintrittspreis enthalten.

Sonntag 2.4., 15.00 Uhr: Themenführung „Scherz beiseite?! Hintergründe zur Rolle des Narren auf der Cadolzburg“

mit Kuratorin Dr. Uta Piereth

3€ p.P. zzgl. Eintritt

Anmeldung erforderlich: Tel. 09103-7008621 oder burg-cadolzburg@bsv.bayern.de