Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmittag (09.05.23) in Zirndorf im Landkreis Fürth gekommen. Eine Frau erfasste mit ihrem Auto an einer Fußgängerampel ein sechsjähriges Mädchen. Foto: NEWS5 / Oßwald (NEWS5)

+3 Bilder