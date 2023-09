Eine Vermisstensuche, die in Mittelfranken begann und bis in die Oberpfalz führte, konnte nun erfolgreich abgeschlossen werden: Seit Mittwoch (30. August 2023) galt ein Mann aus dem Landkreis Fürth als vermisst. Er war mit dem Rad nach Cadolzburg aufgebrochen und von dort aus mit dem Zug weiter nach Fürth gefahren, um in der Stadt einen Spaziergang zu machen. Dabei verlor sich aber seine Spur.

Nun gibt das Polizeipräsidium Mittelfranken aber Entwarnung: Der Gesuchte wurde am Sonntagabend (3. September 2023) im Bereich Regensburg von Kollegen der Polizeiinspektion Regensburg-Süd wohlbehalten angetroffen. Die Suche nach ihm gilt damit als widerrufen.

Weitere Vermisstenanzeigen und aktuelle Nachrichten zu Vermisstenfällen findest du in unserem Überblick.

Vorschaubild: © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild