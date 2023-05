Oberasbach vor 1 Stunde

Dashcam zeichnet alles auf

Kuriose Tandemfahrt: Lkw erfasst Kleinwagen - und merkt es erst gar nicht

In Oberasbach kam es am Donnerstag zu einem spektakulären Unfall. Ein Lkw kollidierte mit einem Auto - doch fuhr er erst einmal unbekümmert weiter. Eine Dashcam zeichnete dabei auf, wie der Laster das Auto vor sich her schob.