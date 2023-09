Schon wieder ist ein Geldautomat in Franken gesprengt worden: Diesmal ist die Filiale eines Geldinstituts in Cadolzburg (Landkreis Fürth) betroffen. Die unbekannten Täter sollen ersten Informationen zufolge am Mittwoch (6. September 2023) zugeschlagen haben und anschließend geflüchtet sein. Ob und in welcher Höhe dabei Geld erbeutet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Gegen 3 Uhr wurde der Ausgabeautomat mithilfe von Sprengstoff zerstört. Die Filiale der Sparkasse Fürth befindet sich in der Nürnberger Straße in einem reinen Geschäftsgebäude. Verletzte gab es nicht.

Geldautomat in Cadolzburg gesprengt: Polizei startet Fahndung

Die Fahndung nach den Tätern läuft bereits. Laut dem Bayerischen Landeskriminalamt, das die Ermittlungen übernommen hat, sei noch nicht sicher, wie viele Täter involviert waren und in welche Richtung sie geflohen sind. Der verwendete Sprengstoff soll in den nächsten Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München genauer untersucht werden.

Die Polizei sucht zudem Zeugen und stellt folgende Fragen:

Wem sind in der Nacht im Bereich der Nürnberger Straße in Cadolzburg verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld der Tat in der näheren Umgebung etwas Verdächtiges wahrgenommen, was im Zusammenhang mit der Sprengung stehen könnte?

Wer hat sonst Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug?

Hinweise nehmen das BLKA unter der Telefonnummer 089/1212-0 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erst am Montag (4. September 2023) war ein Geldautomat in Unterfranken gesprengt worden: Ein Anwohner hat die "skrupellosen" Automatensprenger hier sogar zur Rede gestellt.