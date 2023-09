Geldautomat in Abtswind gesprengt: Derzeit läuft eine Fahndung in Franken, nachdem Unbekannte am frühen Montagmorgen (4. September 2023) einen Geldautomaten im Landkreis Kitzingen zerstört hatten. Gegen 4.40 Uhr setzten die Täter in der Abtswinder Hauptstraße Sprengstoff ein, um an das Geld in einem Automaten der Raiffeisen-Volksbank zu gelangen.

Die Filiale befindet sich in einem Gebäude, in dem auch Wohnungen untergebracht sind, wie das Bayerische Landeskriminalamt berichtet. Eine Familie mit vier Kindern wohnt direkt über der Bank. Ein Anwohner stellte die "skrupellosen" Automatensprenger sogar zur Rede.

Geldautomat im Kreis Kitzingen gesprengt: Täter flüchteten nach Tat in Abtswind

Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich wohl um drei bis vier Täter, die anschließend in einem dunklen Auto Richtung Rüdenhausen flüchteten. Das BLKA ermittelt nun. Eine genauere Untersuchung des Sprengstoffs soll in den kommenden Tagen beim Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München folgen.

Die Ermittler haben einen Zeugenaufruf gestartet und stellen folgende Fragen, um die Täter schnell finden zu können:

Wem sind in der Nacht bzw. am frühen Morgen im Bereich der Hauptstraße in Abtswind verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld der Tat in der näheren Umgebung etwas Verdächtiges wahrgenommen, was im Zusammenhang mit der Sprengung stehen könnte?

Wer hat Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug?

Hinweise nehmen das BLKA unter der Telefonnummer 089/1212-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Vorschaubild: © Matthias Balk/dpa/Symbolbild