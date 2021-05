Am Freitagabend (28. Mai 2021) ist ein 25-Jähriger im Fürther Stadtgebiet von zwei Unbekannten abgefangen worden, die versuchten, ihn auszurauben.

Der 25-Jähriger war gegen 20.00 Uhr zu Fuß in der Langen Straße unterwegs, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag (30. Mai 2021) in einer Pressemitteilung berichtet. Plötzlich sprachen ihn zwei unbekannte Jugendliche an und lotsten ihn in einen Hinterhof.

25-Jähriger in Hinterhof gelockt: Unbekannte fordern Geld - und halten ihm Messer vor

Dort stand ein weiterer Jugendlicher. Dem 25-Jährigen wurde von den Dreien in dem Hinterhof ein Messer vorgehalten - er sollte ihnen Bargeld aushändigen. Der 25-Jährige konnte glücklicherweise fliehen. Die Unbekannten rannten daraufhin in Richtung Stadtpark, heißt es.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Unbekannten nicht gefunden werden, weshalb nun die Kripo um Zeugenhinweise bittet. Wer hilfreiche Angaben machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.