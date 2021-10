Niederschlagsfrei von Freitag bis Sonntag

So wird am Wochenende das Wetter in Franken: Von Freitag (08.10.2021) bis Sonntag (10.10.2021) bleibt es niederschlagsfrei. Zudem kommt am Freitag und Samstag (09.10.2021) ein frischer bis starker Wind aus Nordost, wie der Wetterochs in einer Pressemitteilung berichtet. Am Freitag ist es noch recht bewölkt, aber schon samstags und sonntags können wir uns auf viel Sonnenschein freuen.

Wochenend-Wetter in Franken: Viel Sonnenschein und Bodenfrost

Allerdings wird es am Wochenende von Tag zu Tag immer kälter. Am Freitag liegen die Temperaturen noch bei 17 Grad. Doch am Samstag gehen sie auf 16 und am Sonntag auf 14 Grad zurück. In den klaren Nächten zum Sonntag und Montag muss mit Bodenfrost bei -4 Grad gerechnet werden. In bestimmten Lagen ist sogar Luftfrost bei -2 Grad möglich.

Zu Beginn der neuen Woche kommt dann das typische Herbstwetter: Von Montag (11.10.2021) bis Mittwoch (13.10.2021) herrscht eine kühle Nord-West-Strömung, die die frischen Windböen aus Irland direkt zu uns nach Franken bringt. In der ersten Wochenhälfte wird es wechselnd bewölkt mit einzelnen Regenschauern. Die Höchsttemperaturen liegen tagsüber bei 13 und nachts bei um die 4 Grad.

In der zweiten Hälfte der neuen Woche setzt sich das niederschlagsfreie Hochdruckwetter wieder durch. Ob auch die Sonne herauskommen wird, kann man laut dem Wetterexperten noch nicht exakt voraussagen. Die Temperaturen werden sich am Ende der Woche kaum ändern.

