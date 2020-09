Das Wetter am Wochenende wird erfreulich gut. Am Freitag (11.09.2020) lösen sich gegen Mittag die Wolkenfelder auf. Nachmittags steigt die Temperatur dann bei Sonnenschein auf bis 25 Grad. Auch in den kommenden Tagen kann man sich auf gutes Wetter freuen.

Das Wetter bleibt auch am Samstag (12.09.2020) sonnig und trocken. Die Temperaturen können dann laut DWD sogar auf bis zu heiße 29 Grad klettern.

Am Sonntag (13.09.2020) wird das Wetter laut dem fränkischen Experten Stefan Ochs (Wetterochs) vergleichbar mit Samstag und erreicht Spitzentemperaturen von spätsommerlichen 29 Grad. Am Wochenende ist weit und breit kein Regen in Sicht. Die Nächte während des Wochenendes bleiben mit 7 bis 12 Grad aber vergleichsweise kühl.

Auch Anfang der nächsten Woche wird uns in Franken das gute Wetter erhalten bleiben. Montag und Dienstag bleiben weiterhin trocken und sonnig, mit Spitzenwerten von beinahe hochsommerlichen 30 bis 31 Grad, die dazu einladen, das grandiose Wetter noch mal zu genießen.

