Können wir in Franken endlich den Regenschirm wieder zu Hause lassen? Die Wetterprognose für kommende Woche macht Hoffnung darauf. Ein Tief mit Kern über Nordwestdeutschland zieht laut dem Wetterochs zwar bis zum Sonntagmittag nach Südbayern. Doch an seiner Nordflanke ströme dann deutlich trockenere und kältere Luft zu uns.

Die leichten Regenfälle klingen - so die Prognose daher am Sonntagnachmittag von Nord nach Süd fortschreitend ab. "Zuerst kommt die Sonne in Hollfeld heraus (14 Uhr) und zuletzt in Roth (18 Uhr). Der Nordostwind lebt auf - mit starken Böen am späten Nachmittag und am frühen Abend", so der Wetterochs.

"Sonne scheint recht häufig": So wird das Wetter kommende Woche in Franken

Nach einer Tageshöchsttemperatur von 8 Grad kühle es in der etwas bewölkten Nacht zum Montag auf 0 Grad ab. In windgeschützten Lagen sei auch Frost bis minus 2 Grad möglich.

Am Montag und Dienstag soll es dann "heiter bis wolkig und niederschlagsfrei" sein. Der tagsüber in Böen frische bis starke Wind wehe aus Nordost, erklärt der Wetterochs. Die Tageshöchsttemperaturen liegen demnach bei 6 Grad. In den Nächten zum Dienstag und zum Mittwoch herrsche Frost, in ungünstigen Lagen bis minus 5 Grad in 2 Metern Höhe und minus 8 Grad in fünf Zentimetern Höhe.

Im weiteren Verlauf der nächsten Woche halte die Nordostströmung in Franken an, heißt es. Dadurch bleibe die Luft trocken und es komme nur zögerlich eine Neigung zu vereinzelten Schauern auf. "Die Sonne scheint recht häufig und da aus der Arktis keine neue Kaltluft einbezogen wird, gibt es eine allmähliche Erwärmung. Die Tageshöchsttemperaturen klettern von 7 Grad am Mittwoch auf 12 Grad am Ostersonntag. Es treten weiterhin Nachtfröste auf", so der Wetterochs.