Das Wetter an Weihnachten in Franken bleibt auch nach den starken Regenfällen an Heiligabend und Freitag eher ungemütlich. Mit Hochwasser ist wohl erst einmal nicht mehr zu rechnen.

Über die Feiertage müssen wir uns auf Nässe und eher milde Temperaturen einstellen.

Verregnete Feiertage - wie wird das Wetter in Franken in den kommenden Tagen?

Am Sonntag erwarten uns laut Einschätzung des Wetterexperten Stefan Ochs ("Wetterochs") wechselnd bis stark bewölkte Himmel mit vereinzelten Regenschauern. Die Temperaturen bleiben bei angenehmen 10 Grad und der schwache Wind weht aus Südost.

Am Montag kommt es zu länger anhaltenden, leichten Regenfällen, die von einem Tiefdruckgebiet verursacht werden. Später am Abend wird uns dann eine Kaltfront mit verstärktem Regen und einzelnen Gewittern erreichen. Die Temperaturen bleiben bei 10 Grad, während der Wind langsam von Süd auf West dreht. In Kaltfrontnähe können vorübergehend starke bis stürmische Böen auftreten.

Am Dienstag wird unser Wetter von einem Hochdruckgebiet beeinflusst, wodurch es heiter bis wolkig und niederschlagsfrei bleiben wird. Die eingeflossene Meereskaltluft beschränkt die Höchsttemperaturen auf 6 Grad und in den Morgenstunden kann sogar leichter Frost bis -2 Grad auftreten. Der sehr schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen.

Ab Mittwoch kehrt mildere Atlantikluft zurück und bringt wechselnd bewölktes Wetter mit einzelnen Regenfällen. Die Temperaturen steigen von 7 Grad am Mittwoch auf 10 Grad am Freitag. Die südlichen Winde können gelegentlich mäßig auffrischen.