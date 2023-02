Viel Schnee und Dauerregen bestimmten das Wetter in den vergangenen Tagen. Deshalb war die Sorge groß: Müssen wir mit Hochwasser rechnen? Wetterexperte Stefan Ochs gibt da vorsichtige Entwarnung - denn der Schnee in den Höhenlagen taut langsamer als gedacht: "Das Ablaufen des Schmelzwassers verteilt sich also auf einen längeren Zeitraum und so sind - zumindest bis jetzt - keine größeren Überflutungen aufgetreten"

Am Sonntag bringt ein Tief den Winter wohl nochmal kurz zurück. Nachmittags kommt es vor allem in Richtung Südwesten zu Schneefällen, die allerdings am Abend wieder abklingen. Ob der Schnee komplett liegen bleibt, ist nicht sicher. Sollte er liegen bleiben, kann es zu Neuschneehöhen von maximal fünf Zentimeter kommen. "Allerdings ist bei Lufttemperaturen um 0 Grad nicht klar, ob die Bodenoberfläche wegen der Tageshelligkeit nicht zu warm für den Schnee sein wird", so Stefan Ochs.

Schon Anfang der kommenden Woche ist dieses Tief Geschichte und ein Hoch macht sich in der Region breit - und dieses sorgt laut dem Experten aus Herzogenaurach für "ruhiges und niederschlagfreies" Wetter. Ab Dienstag soll es "tagsüber sonnig und nachts klar" werden. Es bleibt aber weiterhin knackig kalt: "Am Tag bis +3 Grad, nachts bis unter -10 Grad".

