Während der Samstag in einigen Teilen Frankens noch recht sonnig und angenehm warm verlief, sieht es am heutigen Sonntag (25. September 2022) schon anders aus: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt nämlich vor Starkregen, der am Vor- und Nachmittag Mittag in mehreren Regionen herunterprasseln soll.

Das bedeutet für alle, die draußen unterwegs sind: Regenschirme und Capes einpacken und im Straßenverkehr besonders vorsichtig sein! "Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich", heißt es in der aktuellen Mitteilung des DWD.

DWD meldet Starkregen für mehrere Regionen in Franken

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Haßberge

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Main-Spessart

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis und Stadt Würzburg

Die Warnungen entsprechen der Stufe 2 von 4 und gelten vorerst bis 14 Uhr.

