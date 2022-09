Das Wetter hat sich nach einigen regenreichen Tagen wieder etwas erholt. Nach Sonnenschein und milden Temperaturen zum Ende der Woche hoffen wohl viele Franken, dass das Wetter auch am Wochenende freundlich bleibt. Wetterexperte Stefan Ochs liefert eine Prognose für die kommenden Tage.

"Eine schwache Tiefdruckrinne bestimmt an diesem Wochenende zusammen mit feuchterer und milderer Luft unser Wetter", schreibt der fränkische Wetterexperte. Am Samstag (24. September 2022) und Sonntag ziehen daher Wolkenfelder über die Region, aus denen vereinzelt Regen herunterprasselt. "Die Sonne wird wohl nur in 25 Prozent der astronomisch möglichen Zeit scheinen", ergänzt der "Wetterochs".

Wetter in Franken: Wolken und Nebel ziehen auf

Das Thermometer zeigt maximal 17 Grad an. Nachts kühlt es aber nicht mehr so stark ab wie in den vergangenen Tagen, was an den aufziehenden Wolken und höheren Luftfeuchtigkeit liegt. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf etwa 8 Grad. Auch Nebel kann kurzzeitig aufkommen.

Verantwortlich für das "Kudelmuddel-Wetter" ist ein komplexes Tiefdrucksystem, das durch ein Tief von Grönland kommend verstärkt wird. Das dehnt sich zu Beginn der kommenden Woche aus. Es sei allerdings aktuell schwer zu sagen, in welchen Regionen Frankens es dann regnen wird, sagt Stefan Ochs.

"Und außerhalb dieser Regengebiete tut sich nur wenig, weil die Sonne zu niedrig steht, um noch die Bildung von Schauern und Gewittern anzuregen." Ziemlich sicher sei aber, dass es in der kommenden Woche bei rund 15 Grad stark bewölkt bis bedeckt sein wird.

