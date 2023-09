In Franken darf man sich aktuell noch über reichlich Sonne freuen. Die Temperaturen sorgen für einen echten Hitze-Start in die Woche. Am Montag, 11. September 2023, werden bis zu 30 Grad erwartet. Laut dem Wetterexperten Stefan Ochs bleibt es dann auch am Dienstag, 12. September 2023, sonnig und tagsüber noch trocken.

Das Thermometer kann dann vielerorts sogar auf 31 Grad klettern. Dazu wird ein sehr schwacher Wind aus wechselnden Richtungen gemeldet. Es gibt also wie schon am zurückliegenden Wochenende keine frische Brise. Doch ab Mittwoch macht sich der Herbst dann breit.

Wetter im Wechsel: Herbst-Mix zur Mitte der Woche in Franken

Laut Ochs bringen bereits in der Nacht zum Mittwoch, 13. September, und dann auch über den Tagesverlauf hinweg, leicht auffrischenden Westwinde nach und nach kühlere Luftmassen nach Franken.

Die Wettermodelle sehen dabei aber einen gleichmäßigen Rückgang der Temperaturen. Ein heftiger Temperatursturz soll aber nicht kommen, da wir nicht mit einer scharf ausgeprägten Kaltfront zu tun haben.

Einstellen müssen sich die Menschen in Franken auf einen Herbst-Mix - Regenschauer, Gewitter und niederschlagsfreien Zonen mit Wolkenauflockerungen. Die Höchsttemperatur beträgt 22 Grad.

Wetter in Franken: Ende der Woche wird es ungemütlich

Ab Donnerstag, 14. September 2023, sieht der Wetterexperte ein Zwischenhoch. Der Regen hört auf. Es zeigen sich an einigen Stellen Schichtquellwolken. Mehr als maximal 22 Grad werden bei der Wetterlage nicht erwartet. Der schwache Wind weht aus Nordost.

Bereits zum Wochenende hin erkämpft sich die Sonne wieder mehr Anteile am Wetter in Franken. Für Freitag und Samstag, 15. und 16. September, meldet Fachmann Stefan Ochs freundliches und trockenes Wetter mit viel Sonnenschein und Höchsttemperaturen von 25 bzw. 27 Grad.

Doch die Freude hält nicht lange an. Es naht eine Kaltfront auf den Weg. Und mir könnte es dann bereits zum Samstagabend und Sonntag Schauer und Gewitter geben.