Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat Unwetterwarnungen herausgegeben, die mit Stärke 2 von 4 über Franken hinwegrollen. Die Warnung gilt für Montagabend (5. Juni).

Der DWD warnt besonders vor Blitzschlag und die Lebensgefahr, die damit einhergeht. "Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden", heißt es in der Meldung. Außerdem sollten sich Passanten an der freien Luft vor herabstürzenden Ästen, Dachziegeln oder Gegenständen in Acht nehmen. Während des Platzregens sind kurzzeitig zudem Verkehrsbehinderungen möglich.

Folgende Regionen sind betroffen:

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Nürnberger Land

Stadt Nürnberg

Kreis Roth

Stadt Schwabach

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Derzeit besteht für Franken eine "wackelige Wetterprognose". Hier kommst du zum Wochen-Wetter.

Vorschaubild: © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild