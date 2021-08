Warnung vor Gewittern: Die Hitze kann in einigen Regionen am Freitagabend (13.08.2021) noch umschlagen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in einzelnen Regionen in Franken vor starken Gewittern. Derzeit scheint nur Unterfranken von der Warnung betroffen zu sein.

Ab 20 Uhr besteht die Gefahr von Gewittern der Warnstufe 2 von 4. Dabei kann es auch zu Blitzeinschlägen kommen. Der DWD weist darauf hin, dass Blitze lebensgefährlich sein können. Vereinzelt können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.

Gewitter in Unterfranken drohen: Hier warnt der DWD

In den folgenden Landkreisen in Unterfranken wird derzeit gewarnt: