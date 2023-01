Mit außerordentlich hohen Temperaturen ist das Jahr 2023 gestartet. Noch ist noch nicht klar, ob das warme Wetter anhält oder der Winter mit aller Macht zurückkehrt. Sicher ist hingegen, dass es am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag in Franken stürmisch wird.

Der Mittwoch bringt zunächst leichte Niederschläge mit wechselnder Bewölkung, wie der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs berichtet. Problematisch können dabei die teilweise auftretenden Sturmböen werden.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturm in diesen Landkreisen

So warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits am Dienstag vor stürmischen Winden in einigen fränkischen Landkreisen. Die Warnungen gelten für Mittwoch, dem 4.1.2023 bis in die frühen Morgenstunden am Donnerstag.

Betroffen sind demnach folgende fränkische Landkreise:

Kreis Bad Kissingen

Stadt und Landkreis Hof

Kreis Kronach

Kreis Rhön-Grabfeld

Der DWD warnt vor herabstürzenden Ästen und herabfallenden Gegenständen. Die Temperaturen bleiben am Mittwoch und Donnerstag verhältnismäßig hoch und schwanken um 10 Grad. Der in Böen in tiefen Lagen starke und in höheren Lagen stürmische Wind dreht am Donnerstag von Südwest auf West.

Das verlängerte Wochenende wird laut Stefan Ochs beim Wetter keine großen Änderungen bringen. Es bleibt sehr mild, mit Temperaturen nahe 10 Grad. Dabei ist es wechselnd bewölkt mit Zwischenaufheiterungen. Gelegentlich kann es regnen, die Gesamtmengen sind aber mit voraussichtlich 1 bis 4 Litern pro Quadratmeter recht gering. In den Nächten bleibt es frostfrei. Der gelegentlich mäßig auffrischende Wind weht aus Süd bis West.