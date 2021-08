Gewitterwarnung für Franken: Am Montagmorgen (16.08.2021) kann es in Teilen Frankens ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starken Gewittern. Bereits am Sonntag wurde Mittelfranken heftig von Starkregen und Hagel getroffen.

In den Morgenstunden gilt erneut für Mittelfranken, aber auch Oberfranken, die Warnstufe 2 von 4. Es kann örtlich zu Blitzschlägen kommen, starke Windböen können zudem Äste, Dachziegeln und andere Gegenstände herabstürzen lassen. Auch Platzregen ist möglich, besonders Autofahrer sollten daher vorsichtig sein.

DWD warnt in Franken: Hier drohen starke Gewitter

Folgende Städte und Landkreis sind betroffen: