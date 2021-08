Kurze Abkühlung am Sonntagnachmittag (15.08.2021): Starke Gewitter sind zum Abschluss des Wochenendes über Franken gezogen. Bereits im Vorfeld warnte der Deutsche Wetterdienst vor schweren Unwettern. Gewarnt wurde vor starken Winden und schweren Regenfällen - vereinzelt kam es auch zu Hagelfällen und Starkregen.

In Mittelfranken fielen in einigen Regionen Zentimeter große Hagelkörner vom Himmel. Dazu gab es Starkregen und starke Windböen. In den sozialen Medien waren Videos von den Hagelkörnern in Blumenkästen und auf Straßen zu sehen.

Unwetter ziehen über Mittelfranken: Etliche Bäume umgeweht - auch auf die A3

In Burgfarrnbach (Landkreis Fürth) musste die Feuerwehr laut Angaben der Agentur News5 zu Aufräumarbeiten nach dem Gewitter ausrücken. Mehrere große Äste waren von Bäumen auf die Straßen gefallen.

Größere Schäden waren in Mittelfranken zunächst aber nicht bekannt. Es seien etliche Bäume umgeweht worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Betroffen davon war demnach auch die A3 bei Tennenlohe. Nach ersten Erkenntnissen habe dies aber zu keinen Unfällen oder größeren Behinderungen geführt.

Zahlreiche Einsätze vor allem der Feuerwehr gab es in Oberbayern. Auch hier waren vor allem Bäume oder Äste auf Straßen oder Stromleitungen gefallen. "Das Unwetter zieht gerade bei uns vorbei, wir können noch keine abschließende Bilanz ziehen", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

In der neuen Woche steht uns in Bayern ein heftiger Wetterumschwung bevor.

ak/dpa