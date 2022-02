Das Orkantief "Ylenia" fegt über Deutschland - und hat auch in Franken erste Spuren hinterlassen.

In unserem News-Ticker sammeln wir alle Sturmschäden aus der Region.

Update 8.14 Uhr: DB Regio warnt vor Beeinträchtigungen im Regionalverkehr bis Samstag

Wegen des Sturmtiefs kommt es von Donnerstag bis einschließlich Samstag (19.02.2022) zu Beeinträchtigungen im Regionalverkehr in Bayern. Darüber informiert DB Regio am Donnerstagmorgen. Fahrgäste werden gebeten, auf den Bahnsteigen besondere Vorsicht walten zu lassen und sich über Fahrten und Fahrpläne regelmäßig auf bahn.de bzw. im DB Navigator oder in der App DB Streckenagent zu informieren. Eine kostenlose Servicenummer sei zudem unter Telefon 08000 996633 eingerichtet.

Am Donnerstagmorgen hatte die Deutsche Bahn bereits den Fernverkehr in mehreren Bundesländern eingestellt.

Update 7.53 Uhr: Schulausfälle in Ober- und Unterfranken

In Teilen Oberfrankens und Unterfrankens fällt wegen des Sturmtiefs am Donnerstag die Schule aus. Welche Städte und Landkreise betroffen sind, liest du hier.

Update 7.40 Uhr: Baum stürzt auf Fahrbahn - Feuerwehreinsatz im Landkreis Bamberg

Die Kräfte der Feuerwehr im Landkreis Bamberg hatten in den frühen Donnerstagmorgenstunden (17. Februar 2022) nach Angaben von NEWS5 ihren ersten Einsatz aufgrund des Sturms, der über ganz Deutschland hinwegfegt. Bei Dörfleins war ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt und hatte dabei eine Leitplanke beschädigt. Die Feuerwehrleute mussten Stamm und Äste zersägen und die Straße räumen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Update 7.02 Uhr: Baum stürzt auf geparktes Auto im Kreis Fürth

In Oberasbach im Kreis Fürth musste die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag ausrücken. In einem Wohngebiet knickte ein Baum um und fiel direkt auf ein geparktes Auto. Auch hier wurde zum Glück niemand verletzt.