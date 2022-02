Teils Schulausfälle am Donnerstag aufgrund des Orkans

Auch am Freitag könnte es zu Unterrichtsausfällen kommen

Aufgrund der Orkanwarnung entfiel am Donnerstag, 17. Februar, der Schulunterricht in einigen fränkischen Regionen. Dies teilte auch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus auf seiner Homepage mit. Auch am Freitag seien Unterrichtsausfälle möglich, sollte sich die Wetterlage nicht bessern.

Coburg und Kulmbach kehren in den Präsenzunterricht zurück

"Vor allem der Schulweg ist bei diesem Wetter gefährlich – deshalb: Bitte nehmen Sie die Sturmwarnung ernst und bleiben Sie zu Hause, wenn es irgendwie geht." Auch am Freitag (18. Februar 2022) kann es laut Deutschem Wetterdienst starke bis stürmische Böen geben.

Das Coburger Schulamt gab bereits am Donnerstagnachmittag bekannt, dass der Unterricht in den Schulen von Stadt und Landkreis am Freitag wieder in Präsenz aufgenommen wird. In Absprache mit dem lokalen Katastrophenschutz habe man sich auf den regulären Schulbetrieb geeinigt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Schulamts.

In den Grundschulen sollen am Freitag keine Pool-Tests stattfinden. Grundschulen, in denen die Tests am Donnerstag ausfielen, sollen am Freitag Selbsttests machen.

Lage am Freitag: Unterricht findet überall regulär statt

Auch das Schulamt am Landratsamt Kulmbach teilte am späten Donnerstagnachmittag mit, dass der Unterricht an den Schulen in Stadt und Landkreis Kulmbach am Freitag wieder vor Ort stattfinden soll, da derzeit keine Unwetterwarnungen für diesen Tag vorliegen.

Am Donnerstagabend ist der aktuelle Stand zum Thema Schulschließungen folgender: Außer Coburg und Kulmbach haben keine weiteren Landkreise explizit auf die Rückkehr in den Präsenzunterricht hingewiesen. Laut einer Übersichtsseite des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus wird es aber am Freitag, 18. Februar 2022, in keiner fränkischen Schule zum wetterbedingten Schulausfall kommen. Das heißt: Der Unterricht findet wieder regulär statt.