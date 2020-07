Nürnberg vor 40 Minuten

Reichtum

Millionäre in Franken: Wo wohnen die meisten?

Davon Millionär zu sein, träumen viele. Doch es gibt gar nicht so wenige Menschen in Franken, die innerhalb eines Jahres so viel Geld verdienen. 1149 Einkommensmillionäre gab es nach aktuellen Zahlen des Landesamts für Statistik in Franken. Wo leben die Superreichen?