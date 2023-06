Ein Meteorit ist am späten Montagabend (26. Juni 2023) über Deutschland verglüht: Das gleißende Licht war aber auch in Teilen Frankens am Nachthimmel zu sehen, wie Augenzeugen auf verschiedenen Social-Media-Kanälen berichten. Von einem "leuchtend gelb-grünen Himmelskörper mit Schweif" ist unter anderem auf Facebook die Rede.

Das Ereignis war beispielsweise in Pleinfeld im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen zu beobachten, wie Facebook-Nutzer schreiben. "Hab so etwas noch nie zuvor gesehen - absolut beeindruckend!" Auch in einer Bamberger Facebook-Gruppe wurde rege über das Phänomen diskutiert: Nutzer beschreiben unter anderem Sichtungen aus Gaustadt, Oberhaid, Stegaurach, Kemmern, Litzendorf, Breitengüßbach, Gundelsheim oder auch Hallstadt.

"Da ist ein Komet direkt über dem Garten von meiner Tante explodiert und war wie ein Feuerwerk in Oberhaid. Alle Farben und Funken und ein großer grüner Ball direkt über dem Garten und über den Baum weiter geflogen", heißt es unter anderem in den Kommentaren aus der Gruppe "Was ist denn etz schon wieder passiert in und um Bamberg".

Andere User bestätigen: "Erst taghell wie bei einem Blitz und dann ging es von Grün in Rot über." Und: "Man hat es sogar gehört wie Zischen und Funken. War echt krass." Ein Video aus Tschechien zeigt, dass das Glühen auch außerhalb Deutschlands zu beobachten war.

Auch schön anzusehen: Sonnensturm sorgt für Himmelsspektakel in Franken - Fotografen gelingen sensationelle Bilder

Vorschaubild: © NEWS5/DESK