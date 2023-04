Wie schon der Name sagt, treten Polarlichter vorwiegend in den Polarregionen in Erscheinung. Am Nordpol werden sie Nordlicht, am Südpol entsprechend Südlicht genannt. Mitunter sind sie allerdings auch in unseren Breitengraden wahrzunehmen. Ein kräftiger Sonnensturm hat dazu geführt, dass die Leuchterscheinung jetzt in Franken zu bewundern war.

"Die Intensität war sehr hoch", berichtet inFranken.de-Leser Skylar Ryan Hoim. Er hat unserer Redaktion eindrucksvolle Bilder von Polarlichtern zukommen lassen. Die Fotos wurden ihm zufolge am Sonntagabend (23. April 2023) in Waldbrunn im Landkreis Würzburg geschossen. "Die Aufnahmen sind zwischen 22 und 23.30 Uhr entstanden", erklärt Hoim.

Magisches Spektakel am Nachthimmel: Polarlichter im Raum Würzburg zu beobachten

Polarlichter entstehen in 70 bis 800 Kilometern Höhe durch elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwinds. In der Regel handelt es sich hierbei um Elektronen oder Protonen, erklärt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seinem Wetter- und Klimalexikon. Die Teilchen werden demnach durch das Magnetfeld der Erde zu den Polen hin abgelenkt, wo sie in die Erdatmosphäre eindringen. In der Folgen regen sie je nach Höhe unterschiedliche Atom- oder Molekülarten an, Licht einer bestimmten Wellenlänge auszusenden.

Im unterfränkischen Waldbrunn schimmerten die Nordlichter am Sonntag in den Farben Grün, Rot und Violett. Dass die Erscheinung überhaupt zu beobachten war, sei keineswegs selbstverständlich gewesen. "Viele haben bestimmt nicht mehr damit gerechnet, obwohl die Werte schon stundenlang vorher angekündigt wurden", teilt Hoim inFranken.de mit, "denn eine Stunde zuvor hat es noch geregnet."

Verantwortlich für das grünliche oder rötliche Leuchten sind nach Angaben des Planetariums am Insulaner mit Wilhelm-Foerster-Sternwarte mit Sitz in Berlin sogenannte Sonnenstürme. Diese sind grundsätzlich von sogenannten Sonnenwinden zu unterscheiden. Laut dem Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung sendet die Sonne ständig Strahlung und geladene Teilchen in den Weltraum. Diesen stetigen Teilchenstrom werden demnach als Sonnenwind bezeichnet.

Kräftiger Sonnensturm bringt Polarlichter nach Franken - Phänomen "schwierig vorhersagbar"

Von einer Sonneneruption spreche man indes, wenn der Teilchenstrom für kurze Zeit und in einem begrenzten Gebiet deutlich stärker als sonst sei. "Die Strahlung und die Teilchen, die bei einer Sonneneruption entstehen, bewegen sich durchs All und können auch auf die Erde treffen", heißt es auf der Webseite der Forschungseinrichtung. Die Folgephänomene, die dort in Gang gesetzt werden, werden demzufolge Sonnensturm genannt.

Ein starker Sonnensturm war letztlich dafür verantwortlich, dass die Polarlichter auch in deutlich tieferen Breitengraden als normalerweise sichtbar waren. Dabei handelt es sich bei Polarlichtern in Franken allerdings nach wie vor um ein seltenes Naturschauspiel, hielt Daniel Völkel, Leiter der Sternwarte Hof, unlängst gegenüber inFranken.de fest. Dennoch konnte der Astronomie-Experte eine begehrte Aufnahme des leuchtenden Himmels über Geroldsgrün (Landkreis Hof) ergattern. Das Problem in Hinblick auf Polarlichter: Insgesamt sei das Phänomen "schwierig vorhersagbar", so der Leiter der fränkischen Sternwarte.

Im Februar durfte man sich vor allem in Norddeutschland über in grünen und roten Farbtönen erstrahlende Lichter am Nachthimmel erfreuen. In den sozialen Medien teilen zahlreiche Menschen ihre teils spektakulären Aufnahmen. Neben den Polarlichtern ließ sich über Franken vor Kurzem eine weitere Leuchterscheinung erkennen. In unserem entsprechenden Artikel erfahrt ihr, was es mit den zwei mysteriösen hellen Lichter am Himmel auf sich hatte.