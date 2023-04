Brotzeit, Schnitzel und Braten dominieren noch immer die Speisekarten der meisten Bierkeller. Typisch fränkisch gibt es oft viele Gerichte mit Fleisch und Wurst. Das kann sehr nervig sein, wenn du vegetarisch oder vegan lebst und trotzdem mit Freund*innen auf den Keller gehen willst.

Doch es gibt Hoffnung. Wir haben uns die Keller in Franken genauer angeschaut und dabei einige gefunden, die eine spannende Auswahl an vegetarischen und veganen Speisen anbieten.

Mehr vegetarische Angebote auf den Kellern

Als Vegetarier*in muss man auf dem Keller inzwischen nicht mehr hungrig danebensitzen. So gut wie alle Keller bieten auch Brotzeiten nur mit Käse an. Wer Käse mag, muss sich generell eher keine Sorgen machen, da sehr viele Keller auch die klassischen Käsespätzle auf der Karte haben. Zudem gibt es meistens Salate oder Pommes, die man zur Not auch ohne dazugehöriges Fleisch bestellen kann.

Je nach Keller können sich Vegetarier*innen sogar auf mehr als Beilagen und Käsebrot freuen. Viele Biergärten haben mittlerweile ihr Angebot entsprechend angepasst und bieten zum Beispiel auch vegetarische Currywurst oder Flammkuchen an.

Für Veganer*innen sind die Essens-Optionen dagegen noch immer relativ eingeschränkt, da die angebotenen Alternativen oft Ei oder Milch enthalten. Doch es gibt Ausnahmen: Einige Keller haben immerhin ein oder zwei vegane Gerichte auf der Speisekarte. Wir haben euch mal eine Auswahl zusammengestellt.

1. Einhornskeller, Bamberg

Der Weg zum Einhornskeller führt euch bergauf, vorbei am Dom. Doch der Aufstieg lohnt sich. Oben angekommen, findet ihr neben den fränkischen Klassikern auch eine kleine aber feine Auswahl an vegetarischen Gerichten, wie Spätzle oder Semmelknödel. Für Veganer*innen gibt es mediterranes Gemüse und veganes Pulled Pork. Die Karte wird regelmäßig aktualisiert, also schaut am besten vor eurem Besuch kurz nach, was es aktuell gibt im Einhornskeller.

Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 17 bis 22 Uhr Mittwoch: Ruhetag Sonntag: 11 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr

: Adresse : Jakobsberg 8, 96049 Bamberg

: Jakobsberg 8, 96049 Bamberg Kontakt: Tel. 0951 18565305

2. Biergarten am Röthelheim, Erlangen

Auch, wenn die Wochenkarte es nicht vermuten lässt: Auf der regulären Speisekarte auf der Website findet sich eine ganze Reihe vegetarischer Gerichte wie Käsespätzle oder vegetarische Currywurst. Dazu gibt es im Biergarten am Röthelheim noch eine kleine vegane Auswahl.

Öffnungszeiten: Täglich : 11 bis 23 Uhr Küche: 11:30 bis 14:30 Uhr und 16:30 bis 21:45 Uhr

Adresse: Am Röthelheim 40, 91052 Erlangen

Am Röthelheim 40, 91052 Erlangen Kontakt: Tel. 9131 30 20 60, E-Mail: info@biergarten-am-roethelheim.de

3. Senftenberger Felsenkeller, Buttenheim

Beim Senftenberger Felsenkeller bekommt ihr eine große Auswahl an Käseplatten und verschiedene vegetarische Gerichte. Darunter unter anderem eine Rohkostplatte mit Brezel, hausgemachter Hummus oder vegane beziehungsweise vegetarische Flammkuchen.

Öffnungszeiten : Bis 30. April: nur Samstag und Sonntag von 14 bis 22 Uhr Ab 1. Mai: Montag bis Freitag ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr

Adresse : Senftenberg, 96155 Buttenheim (Landkreis Bamberg)

Kontakt: Tel. 09545 70693, E-Mail: senftenberger-felsenkeller@gmx.de

4. Gaststätte Weinbrücke, Kulmbach

Bei der Weinbrücke bekommt ihr die vegetarischen Klassiker Käsespätzle und Ofenkartoffel, aber auch einige weitere vegetarische und vegane Gemüsegerichte. Solltet ihr euren Besuch für Sonntagmittag planen, kann es sich lohnen, vorher nachzufragen, welche vegetarischen Optionen zu dieser Zeit angeboten werden.

Öffnungszeiten : Montag und Dienstag: Ruhetag Mittwoch bis Sonntag: 11 bis 14 Uhr und 17 bis 23 Uhr (Küche am Abend bis 21 Uhr)

: Adresse : An der Weinbrücke 5, 95326 Kulmbach

: An der Weinbrücke 5, 95326 Kulmbach Kontakt: Tel. 09221 8785108, E-Mail: info@weinbruecke.de

5. Braumanufaktur Lippert, Lichtenfels

Bei der Braumanufaktur Lippert will man mit der Zeit gehen und auf verschiedene Wünsche der Gäste reagieren. Deshalb gibt es bei den Brotzeiten ab dieser Saison auch eine kleine vegane Auswahl, zum Beispiel in Form von hausgemachten Aufstrichen.

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 12 bis 22 Uhr Samstag: 10 bis 22 Uhr Sonntag: 16 bis 22 Uhr

: Adresse : Bamberger Straße 77, 96215 Lichtenfels

: Bamberger Straße 77, 96215 Lichtenfels Kontakt: Tel. 09571 9480817, E-Mail: durst@braumanufaktur-lippert.de

6. Gasthaus Hoh, Meedensdorf

Unter dem Titel „Grünzeuch“ findet ihr hier auf der Speisekarte zum Beispiel einen Salat mit Falafel. Außerdem gibt es vegane Schnitzel und Käsespätzle. Leider haben die Betreiber vor Kurzem angekündigt, dass dieser Sommer vorerst die letzte Saison für das Gasthaus Hoh sein wird. Bis September könnt ihr dort aber noch einkehren.

Öffnungszeiten : Montag und Dienstag: geschlossen Mittwoch bis Samstag: 16 bis 22 Uhr Sonntag: 14 bis 21 Uhr

: Adresse : Kapellenplatz 5, 96117 Memmelsdorf (Landkreis Bamberg)

: Kapellenplatz 5, 96117 Memmelsdorf (Landkreis Bamberg) Kontakt: Tel. 09505 1443

Ihr kennt noch mehr Keller, die eine besondere Auswahl an veganen und vegetarischen Gerichten anbieten? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Falls ihr nach Kellern und Biergärten in einer bestimmen Region sucht, dann haben wir hier noch einige Tipps: