Wetter im Franken-Land : Der Wetterochs teilt seine Prognose mit

Wie wird das Wetter in dieser Woche? Der Wetter-Experte Stefan Ochs hat uns seine Prognose mitgeteilt. Von Regen bis Sonnenschein können wir mit allem rechnen.

Wetter in Franken: Ab Samstag kräftigt sich der Hochdruckeinfluss

Am Dienstagvormittag (12. Oktober 2021) scheint noch die Sonne, bevor eine Kaltfront zeitweise Regenschauer zu uns nach Franken bringt. Zudem kommt es am Dienstag zu frischen und starken Wind-Böen. Von Mittwoch (13.10.21) bis Freitag (15.10.21) herrscht ein schwacher Hochdruckeinfluss. Am Mittwoch wird es bewölkt, dafür aber niederschlagsfrei.

Am Donnerstag (14.10.21) und Freitag dringen Tiefausläufer zu uns vor, die von dem hohen Luftdruck abgeschwächt werden. Bis einschließlich Freitag weht der Wind aus westlichen Richtungen. Der Wetter-Experte Stefan Ochs erklärt, dass die Prognosen von "trüb mit leichten Regenfällen" bis "wolkig bis heiter und trocken" reichen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zunächst bei 11 Grad und ab Freitag bei 14 Grad Celsius.

Ab Samstag (16.10.21) kräftigt sich der Hochdruckeinfluss. Vorhandene Wolkenfelder könnten sich zwar noch zäh halten, allerdings kommt es ab Samstag nur noch zu ganz wenig Luftbewegung, so der Experte. Am Sonntag (17.10.21) und Montag (18.10.21) herrscht trockenes und heiteres Oktober-Wetter im Franken-Land. Nachts kühlt es auf rund 5 Grad ab. Ab Sonntag sind in ungünstigen Lagen wieder geringer Bodenfrost möglich.







Vorschaubild: © Fred Russo/unsplash.com