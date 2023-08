"Schlecht oder sehr schlecht" ist die Wetter-Prognose für das Wochenende. Auch weiterhin bleibt es nass, kühl und grau in Franken. Dabei bringt laut dem Wetterexperten Stefan Ochs ein "kräftiges Regenband" ordentliche Niederschläge. Nun hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) Unwetterwarnungen wegen Starkregens für Teile der Region herausgegeben.

Am Freitagmittag kamen dann auch noch Gewitter-Warnungen dazu. Betroffen sind vor allem Landkreise in Unterfranken, sowohl vom Starkregen als auch von den Gewittern. Gab es am frühen Nachmittag einen Tornado in Oberfranken? Ein DWD-Experte klärt auf.

Gewitter und Starkregen in Franken - hier warnt der DWD

Bei Starkregen kann es laut dem DWD aufgrund von schnell steigenden Pegelständen zu Überschwemmungen und Bodenerosion kommen. Für folgende Kreise gilt die Starkregen-Warnstufe 2 von 4:

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Und für diese Regionen in Franken hat der DWD eine Warnung vor starken Gewittern (ebenfalls Stufe 2 von 4) veröffentlicht:

Kreis und Stadt Bad Kissingen

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Roth

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis und Stadt Würzburg

Örtlich könne es Blitzschlag geben. Vereinzelt könnten außerdem Bäume entwurzelt oder Dächer beschädigt werden. Wer draußen unterwegs ist. solle besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten, warnt der DWD. Während des Platzregens seien darüber hinaus kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Diese Amtlichen Warnstufen des DWD gibt es - der Überblick:

Der deutsche Wetterdienst (DWD) unterscheidet insgesamt vier Warnstufen.

Diese werden anhand einer Farbskala gekennzeichnet und durch einige weitere Kategorien ergänzt:

Stufe 1: Amtliche Warnungen (Gelb) . Hier können wetterbedingte Gefährdungen auftreten, die in einem gewöhnlichen Rahmen ablaufen. Wenn diese Warnstufe vorliegt und du dich im Freien aufhalten möchtest, solltest du die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen.

Stufe 2: Amtliche Warnung vor markantem Wetter (Orange/Ocker) . Auch in dieser Stufe ist das jeweilige Wetterereignis nicht ungewöhnlich . Es besteht jedoch mancherorts erhöhte Gefahr , weshalb Vorsicht geboten ist.

Stufe 3: Amtliche Unwetterwarnung (Rot). Ist diese Stufe erreicht, sind die zugrundeliegenden Unwetter sehr gefährlich und meist weit verbreitet . Nun sind Aufenthalte im Freien zu vermeiden und regelmäßiges Informieren über die Wetterentwicklung unverzichtbar.

Stufe 4: Amtliche Warnung vor extremen Unwetter (Dunkelrot). Bei der Höchststufe besteht Lebensgefahr. Große Flächen drohen zerstört zu werden. Hier sollte man unbedingt die Wettersituation verfolgen, auf ungewöhnliche Maßnahmen gefasst sein und sich an die Anweisungen der örtlichen Behörden halten.

Neben den vier Warnstufen gibt es eine Vorwarnstufe. Diese wird schraffiert gekennzeichnet und dann eingesetzt, wenn ein Unwetter vorhersehbar ist, jedoch noch nicht feststeht, wo, wann und wie stark es sich ausbreiten wird. Lila bzw. Violett signalisiert erhöhte Hitze- oder UV-Warnung. Zu erwarten sind eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, annähernde Windstille und intensive Sonneneinstrahlung. Grün bedeutet: Alles ist in Ordnung, es geht keine Gefahr vom Wetter aus. Jedes Wetterereignis kann in diese Abstufung eingeordnet werden.

Gewitter werden in die Warnstufen 1 bis 4 eingeteilt:

Stufe 1 (Gewitter): elektrische Entladung, auch in Verbindung mit Windböen

Stufe 2 (Starkes Gewitter) : in Verbindung mit Sturmböen, schweren Sturmböen, Starkregen oder Hagel

Stufe 3 (Schwere Gewitter): mit Hagelschlag, heftigem Starkregen oder Orkan(artigen)Böen, ggf. Tornadogefahr

Stufe 4 (Extreme Gewitter): mit Hagelschlag, extrem heftigem Starkregen oder extremen Orkan(artigen)Böen, ggf. Tornadogefahr

Vorschaubild: © Atilla Bingöl/unsplash