Update vom 06.11.2022: Frost-Nächte lassen auf sich warten - es ist noch zu warm

Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach hat seine Wettervorhersage für die kommenden Tage angepasst. Er bleibt dabei: Eigentlich müsste es nachts Frost geben. Doch die Wettermodelle sagen etwas anderes voraus.

"Am Rande eines Tiefs mit Zentrum nordwestlich von Irland fließen bis Mittwoch milde Luftmassen zu uns. Es ist wechselnd bewölkt, mit gelegentlichem, am Dienstag auch häufigem Sonnenschein. Es werden drei schmale Regengebiete erwartet, und zwar in der Nacht zum Montag, in der Nacht zum Mittwoch und am Mittwochabend. Die Tageshöchsttemperaturen liegen am Sonntag bei 11 und anschließend bei 14 Grad. Der schwache Wind weht aus südlichen Richtungen. Nachts kühlt es je nach Aufklaren auf 8 bis 1 Grad ab."

Am Donnerstag stelle sich die Wetterlage um, so der "Wetterochs". Kräftiger Luftdruckanstieg führe zum Aufbau eines starken Hochs über Mitteleuropa. "Anfangs halten sich noch Restwolken, ab Freitag ist es dann tagsüber sonnig und nachts klar bzw. es kann sich auch längere Zeit Nebel halten. Niederschläge fallen nicht mehr. Der schwache Wind dreht am Freitag von West auf Ost. Die Wettermodelle erwarten bis über das nächste Wochenende hinaus noch hohe Temperaturen von 13 Grad am Tag und 3 Grad in der Nacht. Eigentlich sollte man bei dieser Hochdruckwetterlage die Bildung einer ausgeprägten bodennahen Kaltluftschicht erwarten. So gesehen scheinen die Wettermodelle mit ihrer Temperaturprognose deutlich zu hoch zu liegen."

Ursprüngliche Meldung vom 05.11.2022: Die Wettervorhersage für Franken

Trübe Aussichten für das Wochenend-Wetter in Franken: Am Samstag können sich kräftigere Regenschauer bilden, prognostiziert Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach. Gelegentlich lockere die Wolkendecke auf, der schwache Wind wehe aus West.

In der Nacht zum Sonntag klare der Himmel zeitweise auf, es bilde sich Nebel. "Die Temperaturen sinken auf null Grad in zwei Metern Höhe. In Bodennähe gibt es verbreitet leichten Frost", so der "Wetterochs". Tagsüber heitere es am Sonntag auf und es bleibe niederschlagsfrei. "Der in Böen frische Wind weht aus Südost." Die Höchsttemperatur betrage am Wochenende 11 Grad.

Das Wetter ab Montag: Maximal 13 Grad, vereinzelt Regen

"In der Nacht zum Montag überquert uns von Südwesten her eine Kaltfront mit einzelnen Regenfällen", prognostiziert Stefan Ochs. Tagsüber sei es am Montag hinter der Kaltfront mit einer Höchsttemperatur von 13 Grad wärmer als an den Vortagen, weil durch den in Böen frischen bis starken Südwestwind die bodennahe Kaltluft ausgeräumt werde. "Dabei ist es stark bewölkt und es kann ab und zu mal regnen."

Am Dienstag sei die Luftmasse in höheren Schichten wieder wärmer, aber vom Boden ausgehend mache sich eine Abkühlungstendenz bemerkbar, so der Wetterexperte. "Daher ist es mit maximal 13 Grad trotz längeren Sonnenscheins nicht wärmer als am Vortag. Niederschläge fallen nicht."

Am Mittwochmorgen überquere uns eine Kaltfront mit Regen, nachfolgend heitere es auf. "Erneut wirken die mit der Front verbundenen Turbulenzen temperaturerhöhend und es werden maximal 14 Grad erreicht."

Frostige Nächte ab übernächster Woche

"Am Donnerstag baut sich bei uns ein kräftiges Hoch auf. Anfangs ist es noch bewölkt, an den Folgetagen sollte es dann tagsüber sonnig und nachts klar sein. Die Wettermodelle glauben, dass sich die milden Temperaturen in höheren Luftschichten (10 Grad in 1000 m Höhe) auch in bodennahen Schichten bemerkbar machen mit Maxima nahe 13 und Minima knapp über 0 Grad."

Laut "Wetterochs" erscheine dies angesichts der langen Nächte und des niedrigen Sonnenstandes doch ziemlich optimistisch: "Es ist eher damit zu rechnen, dass die am Montag beginnende frostfreie Phase am Freitag wieder endet und es nachts bis unter -3 Grad abkühlen kann."

