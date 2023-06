Im unterfränkischen Main-Spessart zwischen Würzburg und Aschaffenburg liegt das Städtchen Lohr am Main. Hier kannst du beim Spaziergang durch die Altstadt fränkischen Fachwerkbau bewundern und die Kultur der Region erkunden. Oder erlebe von hier aus die Natur des Spessartwaldes zu Fuß, per Fahrrad oder per Schiff.

Auf Schneewittchens Spuren

1986 entdeckte der Lohrer Apotheker und Historiker Dr. Karlheinz Bartels ("Schneewittchen - Zur Fabulologie des Spessarts") in Grimms Märchen "Schneewittchen und die sieben Zwerge" einige Parallelen zur Lohrer Stadtgeschichte. Er fand verschiedene Argumente dafür, dass Schneewittchen eine Lohrerin war. Sie soll am 19. Juni 1725 als Maria Sophia Margaretha Catharina Freifräulein von Erthal im Lohrer Schloss geboren worden sein. Die Brüder Grimm, in Hanau geboren, verbrachten ihre Jugend im Spessart. So könnten sie von Geschehnissen in Lohr gehört und sie als Vorbild für ihr Märchen genommen haben. Auch die Familienkonstellation des Freiherrn von Erthal, der eine große Spiegelmanufaktur besaß, eignet sich als Vorbild für die Familie Schneewittchens.

Ob das alles nur ein Märchen ist? Offizielles Stadtmotto Lohrs ist jedenfalls "einfach märchenhaft" und so begegnest du Schneewittchen überall: als Skulptur auf der Parkbank im Stadtpark, als umstrittene moderne Bronzefigur vor der Stadthalle oder im Schneewittchenspiegel im Spessartmuseum. Die Tourismusinformation bietet im Sommer jeden 1. und 3. Sonntag im Monat einen kostenlosen Kulturspaziergang mit Schneewittchenbegrüßung.

Im Biebergrund, einer Gegend in der Nähe von Lohr, wurde früher Bergbau betrieben. In Bergwerken arbeiteten oft Kinder oder besonders kleinwüchsige Menschen. So entstanden ja vielerorts Sagen um Zwerge. Um vom Lohr zum Bergwerk zu kommen, müssen sieben Berge überquert werden. Du kannst den möglichen Fluchtweg Schneewittchens auf einer Wanderung erleben. Vom Schlossplatz in Lohr nach Bieber gehst du etwa 35 Kilometer.

Sehenswertes in der Lohrer Altstadt

Lohrs wunderschöne Altstadt mit typisch fränkischen Fachwerkhäusern lädt zu einem Bummel ein. Sehenswert sind auch viele künstlerisch gestaltete Hausportale, Hausmadonnen und Wirtshausschilder. Besonders kunstvolles Fachwerk findest du im Maler-Winkel (Hauptstraße 19–27). Gleich gegenüber auf dem Marktplatz steht das Alte Rathaus. 1599–1602 im Stil der Renaissance erbaut, diente es einst auch dazu, große Märkte abzuhalten. Gehst du von hier aus die Rathausgasse entlang, gelangst du zum Schlossplatz.

Das alte Rathaus im Renaissance-Stil beherbergt heute Veranstaltungssaal, Stadtbücherei und Musikschule. Susy Bergmann +2 Bilder

Du triffst dort zunächst auf die Kellereischeune, ein Fachwerkhaus aus dem 14. Jahrhundert. Früher eine Küferei (Holzfässer-Herstellung), heute die Touristeninformation (Schlossplatz 5). Zentrum des Schlossplatzes ist das Lohrer Schloss mit vier Türmen, auch Kurmainzer Schloss genannt. 1340 begannen die Grafen von Rieneck mit dem Bau. 1559 übernahmen die Kurfürsten von Mainz das Schloss und gestalteten es so um, wie du es heute siehst.

Von hier aus in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar ist das denkmalgeschützte Fischerviertel. In der Fischergasse und Muschelgasse erwarten dich hübsche, historische Wohn- und Handwerkerhäuschen. In der Nähe findest du Reste der Stadtmauer mit dem Stadtturm aus dem 13./14. Jahrhundert (Ecke Fischergasse/Turmstraße). Über 200 Jahre lang waren die Mitglieder einer Familie "Bayer" hier Türmer. Daher heißt der Turm auch Bayersturm. Besichtige die vollständig erhaltene Türmerwohnung und genieße den wunderbaren Ausblick auf das Fischerviertel, die Stadt, den Main und den Spessart. Dazu musst du allerdings 147 Stufen hinaufsteigen – doch es lohnt sich. Vom Frühlingsfest bis zum Rambourfest (Apfelfest Ende Oktober) ist der Turm jeden Samstag, Sonn- und Feiertag von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Diese vier Museen erwarten dich in Lohr

Das Spessartmuseum im Schloss zeigt auf 2000 Quadratmetern Geschichte, Handwerk und Leben im Spessartwald. Die Kunst der Glasmacher und der Spiegelmanufaktur wird in der eindrucksvollen Glas- und Spiegel-Sammlung deutlich. Die berüchtigten Spessarträuber begegnen dir. Und natürlich Schneewittchen. Das Schneewittchenkabinett in der Abteilung Schlossgeschichte setzt das Märchen in Szene und du kannst den "Schneewittchenspiegel" bewundern: ein antiker Spiegel mit der Inschrift "Armour Propre" (Selbstliebe). Besuche mit deinen Kindern eine Märchenstunde mit Schneewittchen jeden 2. und 4. Sonntag im Monat im Museum.

Adresse: Spessartmuseum, Schlossplatz 1, 97816 Lohr a. Main

Spessartmuseum, Schlossplatz 1, 97816 Lohr a. Main Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 10 bis 16 Uhr, Sonn- und Feiertag von 10 bis 17 Uhr.

Das Lohrer Schulmuseum ist überregional bekannt. Zwei komplett eingerichtete Klassenzimmer und eine Lehrerwohnung lassen Schule im Kaiserreich (1871 – 1918) und im Dritten Reich lebendig werden. Das Museum will Schule als Spiegel der Gesellschaft und auch ihren ideologischen Missbrauch zeigen. Gruppen und Schulklassen können eine "Schulstunde" (Erlebnisführung) buchen.

Adresse : Städtisches Schulmuseum, Sendelbacher Str. 21, 97816 Lohr a. Main

: Städtisches Schulmuseum, Sendelbacher Str. 21, 97816 Lohr a. Main Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag und Feiertag von 14 bis 16 Uhr

Im BayernLab (Erthalstr. 1) kannst du digitale Welten erkunden und ausprobieren. Geöffnet ist hier Montag und Dienstag von 10 bis 17 Uhr, Mittwoch 14 bis 17 Uhr und Donnerstag 10 bis 14 Uhr. Und dann gibt es noch das winzige Isolatorenmuseum, welches eher etwas für sehr spezielle Interessen ist. Die private Sammlung im alten Trafohäuschen in der Haaggasse umfasst über 600 Isolatoren aus 40 Ländern. Der Museumsleiter erklärt dir jeden 1. Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr spannende Fakten zum Thema Starkstrom.

Rund um Lohr

Lohr und der Spessart sind wunderbar zum Wandern geeignet. Die Touristeninfo Lohr hat eine sehr schöne Wanderbroschüre mit zwölf unterschiedlich anspruchsvollen Routen zusammen gestellt. Alle Touren beginnen am Lohrer Schlossplatz, die meisten sind Rundwege. Ziele sind beispielsweise die Burg Rothenfels oder die Barockkirche Mariabuchen. Für größere Touren empfehlen sich unter anderem die Spessartwege 1, 2 und 3.

Die besten Hotels - Info & Buchung

Der beliebte MainRadweg führt übrigens direkt durch Lohr. Oder probiere eine dieser acht Radtouren aus: Radle beispielsweise etwa 30 Kilometer in die sehenswerte Stadt Gemünden am Main. Wenn dir das zu wenig ist, fahre weiter über Karlstadt bis Würzburg (fast 60 Kilometer). Zurück kommst du gut mit der Bahn.

Das Maintal lässt sich vom Wasser aus bei einer Schifffahrt mit dem Maintal-Bummler erkunden. Von April bis Oktober legt das Schiff fast täglich an der Lohrer Mainlände zu Rundfahrten ab. Wer lieber im Wasser ist, besucht in Lohr das Main-Spessart-Bad (Jahnstrasse 10). Hier gibt es ein Schwimmerbecken, ein großes Nichtschwimmerbecken mit Massagedüsen und Sprudeln, eine 89 Meter Riesenrutsche und einen Kleinkinderbereich. Die großzügige Liegewiese mit schattigen Bäumen liegt direkt am Mainufer.

Fazit

Lohr am Main eignet sich wunderbar für einen Tagesausflug oder auch ein verlängertes Wochenende. Eine entspannte Mischung aus Sehenswertem, Kultur und Natur erwartet dich. Den großen Rummel findest du hier eher nicht, dafür Gemütlichkeit. Auch als Ausgangspunkt für Wanderungen oder Radtouren ist Lohr durch seine Lage im Spessart und am Main empfehlenswert. Die Stadt ist auch für Familien ein schönes Ausflugsziel – Kinder werden an den zahlreichen Begegnungen mit Schneewittchen ihren Spaß haben.

Du möchtest Franken entdecken? Hier findest du weitere Ausflugstipps für die ganze Familie: