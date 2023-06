Ranking der besten Sommerrodelbahnen Deutschlands

Sommerzeit bedeutet draußen sein und bei Ausflügen die sommerlichen Temperaturen zu genießen. Für kühlen Fahrtwind, einen Adrenalinkick und jede Menge kurzweiligen Spaß sorgt dabei Sommerrodeln. Das Reisemagazin tripz.de hat in einem Ranking die besten Sommerrodelbahnen Deutschlands untersucht. Aus knapp 70 Bahnen hat sich eine TOP 10 herauskristallisiert, in die es auch zwei Bahnen in Franken geschafft haben. Untersucht wurden die Anlagen nach Google-Bewertung der einzelnen Bahnen, die Gesamtlänge in Metern und den Preis für eine Einzelfahrt für Kinder und Erwachsene. Die fränkischen Bahnen möchten wir näher vorstellen.

Platz 6: Roter Frankenrodel in Pottenstein

Auf ganzen 1160 Metern kannst du in Pottenstein auf dem Roten Frankenrodel den Berg hinuntersausen. Die 1997 erbaute Bahn ist Teil des Erlebnisfelsen Pottenstein in der Fränkischen Schweiz. Auf einer spektakulären Edelstahl-Rutsche genießt du alleine oder mit deinem Mitfahrer drei bis fünf adrenalingeladene Minuten, bis du wieder unten im Tal angelangt bist. Durch einen eigenen Bremshebel kannst du selbst über die Geschwindigkeit entscheiden.

Mit 183,5 Punkten von maximal 209 Zählern platziert sich der Rote Frankenrodel im soliden Mittelfeld der Spitzengruppe. Besonders die 4,5 Sterne-Bewertung bei Google und die über einen Kilometer langen Abfahrt waren für die gute Platzierung ausschlaggebend. Für eine Einzelfahrt zahlen Erwachsene 4 Euro, Kinder von 3 bis 14 Jahren 3 Euro. Weitere Preise und Gruppenangebote findest du hier.

Die Bahn ist im Sommer bei guter Witterung (kein Regen) von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet, eine Mindestgröße gibt es nicht. Gemeinsam mit dem gelben Frankenbob, dem grünen Hexenbesen oder dem Skywalk ist der Rote Frankenrodel am Erlebnisfelsen Pottenstein ein spektakulärer Tagesausflug für die gesamte Familie. Weitere Attraktionen und eine gastronomische Einrichtung vor Ort runden das Angebot ab.

Platz 8: Fröschbrunna Coaster in Kronach

Knapp dahinter mit 181,6 Punkten reiht sich der Fröschbrunna Coaster in Kronach auf Platz acht ein. Im idyllischen Frankenwald gelegen, ist die Rodelbahn eine Attraktion für Jung und Alt. Der Blick auf die historische Altstadt von Kronach und das Rodachtal machen die rund 830 Meter lange Abfahrt zu einem besonderen Erlebnis. Ein Schlepplift befördert dich komfortabel 250 Meter bis zum Startpunkt der Bahn.

Die Bobs sind sowohl für Einzelrodler als auch für dich und deinen Mitfahrer geeignet. Mit 4,6 Sternen bei Google ist die Bahn bei ihren Besuchern außerordentlich beliebt. Besonders der günstige Preis für eine Einzelfahrt hat dem Fröschbrunna Coaster die Platzierung in den TOP 10 beschert. Für Erwachsene werden 3 Euro pro Einzelfahrt, für Kinder von 6 bis 14 Jahren 2,50 Euro fällig. Kinder bis sechs Jahren fahren umsonst. Familienpakete und Gruppenpreise ab zehn Personen machen die Anlage zusätzlich familienfreundlich.

Bei trockener Witterung ist die Rodelbahn im Sommer ab den Osterferien bis Ende Oktober von 10:00 Uhr bis mindestens 17:00 Uhr geöffnet. Vor oder nach den Abfahrten kannst du dich fränkisch herzhaft im dazugehörigen Wirtshaus "Zum Fröschbrunna" stärken.

Vier weitere Bahnen in Bayern vertreten: Das ist die komplette Top 10 in der Übersicht

Insgesamt wurden durch das Reiseportal tripz.de Bahnen in 13 Bundesländern miteinander verglichen. Besonders in den südlichen Bundesländern scheint es sich besonders gut rodeln zu lassen. Gleich sechs Rodelbahnen aus Bayern haben es in die Rangliste geschafft.

Neben den beiden fränkischen Bahnen belegen besonders der Bayerwald-Bob, der Bayerwald-Coaster in St. Englmar im Bayerischen Wald und der Altmühl-Bob in Riedenburg Spitzenpositionen auf dem Treppchen. Der Bärenbob im niederbayerischen Grafenau teilt sich mit dem Fröschbrunna Coaster in Kronach Platz acht.

Platz 1: Riesenrutschbahn Poppeltal, Enzklösterle (Baden-Württemberg)

Platz 2: Bayerwald-Bob, St. Englmar (Bayern)

Platz 2: Bayerwald-Coaster, St. Englmar (Bayern)

Platz 3: Altmühltal-Bob Riedenburg, Riedenburg (Bayern)

Platz 4: Sommerrodelbahn Erpfingen, Erpfingen (Baden-Württemberg)

Platz 5: Bobbahn Donstetten, Donstetten (Baden-Württemberg)

Platz 6: Roter Frankenrodel, Pottenstein (Bayern)

Platz 7: Erlebniswelt Seiffen, Seiffen im Erzgebirge (Sachsen)

Platz 8: Bärenbob, Grafenau (Bayern)

Platz 8: Fröschbrunna Coaster, Kronach (Bayern)

Platz 9: Freizeitzentrum Peterberg, Nonnweiler (Saarland)

Platz 10: Bergrodelbahn Bruchshausen, Olsberg (Nordrhein-Westfalen)

