Franken vor 1 Stunde

Unwetterwarnung

Amtliche Warnung vor Starkregen: In diesen Kreisen schüttet es noch am Nachmittag

Der Deutsche Wetterdienst hat am Nachmittag neue Unwetterwarnungen für Franken veröffentlicht. In mehreren fränkischen Landkreisen gilt schon in Kürze eine amtliche Warnung vor Starkregen. Vor allem auf den Straßen ist Vorsicht geboten.