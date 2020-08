Wie die Musikvereine aus dem Landkreis Forchheim dem Corona-Blues trotzen

Die Corona-Krise hat für die Musikvereine in der Region Forchheim vieles verändert. Der Musikverein Forchheim-Buckenhofen hat sich in der Phase des Lockdowns deshalb etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Nachdem bereits das Frühlingskonzert in den Oktober verlegt werden musste, haben sich mehr als 150 Musiker des Vereins beteiligt, um zumindest das Sommerkonzert virtuell, aber jahreszeitenkonform zu präsentieren.